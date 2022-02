A cura della Redazione

Sette tifosi denunciati in riferimento all'incontro di calcio tra Ischia e Puteolana (Campionato di Eccellenza campano), disputatosi domenica scorsa presso lo stadio “Mazzella” di Ischia. Gli agenti del Commissariato isolano hanno deferito quattro ischitani e tre puteolani per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazione sportiva.

Poco prima della partita, all’esterno dell’impianto sportivo, i sette erano venuti in contatto fronteggiandosi con mazze e cinture e lanciandosi pietre e bottiglie.

Inoltre, un supporter ischitano e due puteolani sono stati anche denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nei confronti dei sette è stata avviata la procedura per l’emissione del DASPO.