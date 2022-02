A cura della Redazione

Tanta paura per una famiglia avellinese, l'auto su cui viaggiava va in fiamme in autostrada.

Nella serata del 6 febbraio, una squadra di Vigili del Fuoco della sede centrale è intervenuta sulla A 16 Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, in direzione Canosa, per un incendio di un'autovettura in transito.

Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente ed è stata messa in sicurezza l'area.

A bordo dell'auto tre persone ed il loro cane, che stava rientrando a Lacedonia - paese di origine - che oltre ad un comprensibile spavento non ha subito conseguenze.