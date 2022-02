A cura della Redazione

Pugni, calci e perfino morsi alla compagna incinta. Il tutto in strada, sotto gli occhi dei passanti che hanno assistito alle violenze.

E' accaduto a Pozzuoli, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni cittadini.

In manette è finito un 27enne già noto alle forze dell'ordine.

La donna, in stato interessante da 8 settimane, è stato condotta in ospedale. Il feto, fortunatamente, sta bene mentre per lei sette giorni di prognosi. La vittima ha raccontato ai militari dell'Arma di altri episodi simili avvenuti in passato e mai denunciati.