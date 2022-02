A cura della Redazione

i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno arrestato un ventenne salernitano colto in flagranza mentre spacciava dosi preconfezionate di sostanze stupefacenti.

Dopo una paziente attività di appostamento, l’intervento dei militari del Gruppo di Salerno è scattato quando lo spacciatore, dopo aver ricevuto denaro contante dall’avventore di turno, stava estraendo da una tasca del giubbotto la “bustina” da consegnare.

Alla vista dei militari, il giovane pusher ha tentato di disfarsi della droga gettando a terra i 40 involucri contenenti la stessa, tutti accuratamente preparati in apposite confezioni di cellophane. Il gesto non è sfuggito alle Fiamme Gialle che le hanno immediatamente recuperate: all'interno c'erano eroina, cocaina e marijuana, per un peso complessivo di circa 10 grammi. Inoltre, sono stati anche rinvenuti circa 170 euro, verosimilmente frutto dell’attività di spaccio.

Nei confronti dello spaccatore, già noto alle forze dell’ordine per svariati precedenti penali e per essere stato sottoposto ad altri provvedimenti restrittivi, sono stati disposti gli arresti domiciliari, misura che è stata convertita, in fase di convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, nella custodia cautelare in carcere.

L’arrestato è stato quindi condotto presso la casa circondariale di Fuorni a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.