A cura della Redazione

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Scafati, dopo mirati sopralluoghi e approfondimenti investigativi, hanno individuato tre esercenti di origine asiatica che vendevano numerosi capi d’abbigliamento per bambini contraffatti.

Le attività svolte dai finanzieri hanno portato al sequestro di oltre 200 costumi e accessori di Carnevale riportanti noti marchi riconducibili a famosi cartoni animati, ed al deferimento alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore dei commercianti per “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”.

L’attenzione della Guardia di Finanza è costantemente rivolta al contrasto del fenomeno della contraffazione, spesso espressione di attività criminali organizzate, per i danni che provoca nel mercato dei beni che penalizzano chi onestamente opera nella legalità.

Infatti, l’immissione in commercio di prodotti contraffatti, a prezzi altamente concorrenziali, determina effetti dannosi per il mercato legale, creando concorrenza sleale in un contesto economico già in difficoltà a causa anche dell’emergenza pandemica ancora in corso.