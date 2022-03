A cura della Redazione

F>ingono di aver subito una rapina, chiedono aiuto a una anziana ma le rubano la carta prepagata.

Denunciati a piede libero 6 giovani di Giugliano in Campania, individuati dai carabinieri della Stazione di Varcaturo a seguito della visione di alcuni immagini della videosorveglianza.

I ragazzi, giovanissimi e incensurati (4 sono minorenni), si erano rivolti alla donna simulando di essere stati rapinati. L'anziana li accoglie in casa e li invita a sedersi attorno al tavolo della cucina per farli calmare. Sopra c'era la carta, che viene poi rubata dai giovani. Dopo un po' ringraziano e vanno via.

Nel frattempo, però, sul telefonino della vittima giungono continui sms da cui si evince che sono state effettuate diverse spese con la carta di credito. A quel punto la donna chiama i carabinieri.

I militari riescono ad identificare i giovani che, intanto, avevano speso 800 euro in diversi esercizi commerciali della zona.