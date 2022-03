A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Nola hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale con cui è stato disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nola su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di M. B., P. P. e F. V., ritenuti gravemente indiziati di reati in materia di stupefacenti.

I poliziotti, al termine di una prolungata attività investigativa, hanno potuto documentare un’attività di spaccio di sostanze stupefacenti che i tre mettevano in atto nella zona della “movida" nolana e, in particolare, in piazza Giordano Bruno.

Inoltre, il 19 febbraio dello scorso anno, due degli indagati furono tratti in arresto poiché trovati in possesso di una busta contenente 59 grammi di marijuana, un panetto di hashish del peso di circa 91 grammi nonché diverso materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente detenuto presso l’abitazione di uno di essi.