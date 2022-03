A cura della Redazione

Nella giornata di ieri, giovedì 10 marzo, gli agenti del Commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in un appartamento di via Niccolò Paganini a Giugliano in Campania dove hanno rinvenuto, all’interno di un borsone, 8 buste contenenti circa 8,7 kg di marijuana.

E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente M.A., 52enne di Casoria con precedenti di polizia.