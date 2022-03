A cura della Redazione

Un cantiere di lavori pubblici è stato sequestrato ad Ischia. I carabinieri della locale Stazione, insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli e della Stazione Forestale di Casamicciola Terme, hanno effettuato un controllo presso l'area riscontrando violazione in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli interventi nell'area interessata, oltre 150 mq, riguardano il rifacimento dei marciapiedi di via Antonio Sogliuzzo.

Il titolare di una ditta subappaltatrice è stato denunciato per mancata redazione del piano di sicurezza. Il titolare della ditta appaltatrice, un 20enne di Massa di Somma, è stato deferito per omessa vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

L'omesso controllo sulle norme in materia di lavoro e sicurezza è stato contestato alla responsabile della sicurezza del cantiere. Inoltre, per il titolare di una seconda ditta appaltatrice è stato denunciato per non aver redatto il piano di sicurezza, per omesse formazione e visite mediche per il personale. In quest'ultimo caso, infine, è stata riscontrata anche la presenza di 3 lavoratori in nero, scattata una sanzione di oltre 10mila euro.