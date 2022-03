A cura della Redazione

Un 29enne è stato pugnalato a Brusciano, nel Napoletano. Il fatto è accaduto in via Semmola, dove sarebbe scoppiata una rissa per motivi ancora da accertare.

La vittima, incensurata, sarebbe stata colpita con un fendente al petto da un 17enne, poi arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. Denunciate per rissa altre due persone, un 44enne ed un 42enne, rispettivamente padre e zio del presunto aggressore.

Il ferito è stato trasposrtato in ospedale dove è tuttora ricoverato ma non in pericolo di vita.

Il 17enne è stato condotto al Centro di Prima Accoglienza per Minori dei Colli Aminei.

I carabineiri indagano per ricostruire quanto accaduto e soprattutto le cause da cui è scaturita la rissa.