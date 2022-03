A cura della Redazione

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza Caserta, previa autorizzazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha devoluto in beneficenza oltre 1.300 capi di abbigliamento, sequestrati nei Comuni del Casertano nel corso di varie attività di polizia giudiziaria poste in essere a contrasto del fenomeno della contraffazione.

Si tratta di sciarpe, scarpe, maglioni, magliette, pantaloni, giacche e giubbotti di ottima fattura, nuovi e mai indossati prima, che grazie alla proficua sinergia instaurata tra il Corpo, l’Autorità Giudiziaria e le associazioni benefiche, anziché essere distrutti, saranno destinati a scopi umanitari.

In particolare, i capi di abbigliamento, privati dei segni distintivi mendaci riconducibili ad alcune note griffe, sono stati affidati al “Sacro Ordine Costantiniano di San Giorgio”, ordine religioso impegnato in numerose iniziative benefiche, che li donerà, in segno di vicinanza e solidarietà, ai profughi ucraini particolarmente bisognosi di sostegno di ogni genere.