A cura della Redazione

Un nuovo sciame sismico si sta registrando nell'area dei Campi Flegrei. Le avvisaglie c'erano già state ieri, 4 aprile, con scosse di lieve entità. Dalle prime ore di martedì 5 aprile, i terremoti sono diventati più intensi. Alle 5.37 una scossa di magnitudo 2.0 nei pressi del bordo meridionale della Solfatara, a 1,8 km di profondità.

A seguire, alle 5.43, un altro smottamento di magnitudo 1.6 a 1,8 km di profondità, poi alle 6.00 una nuova scossa di magnitudo 1.1 a 1,5 km di profondità e alle 7.21 un'altra di magnitudo 0.9 con ipocentro a 700 metri di profondità.

"Sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia municipale di Pozzuoli e dei volontari di Protezione Civile - dice il sindaco della città puteolana, Vincenzo Figliolia -. Non risultano al momento segnalazioni di danni. L’Amministrazione comunale, insieme alla Protezione Civile, segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.