A cura della Redazione

Mezza tonnellata di cocaina purissima trovata dai carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania a Frattamaggiore.

L'ingente quantitativo di droga è stato rinvenuto in un capannone della periferia della città a nord di Napoli, ed era nascosta in venti cartoni con confezioni solitamente utilizzate per contenere la frutta.

Si tratta di un maxi sequestro che infligge un duro colpo alle organizzazioni criminali della zona. La vendita della droga al dettaglio, infatti, avrebbe immesso nelle casse dei clan oltre 50 milioni di euro.

Sono in corso indagini, coordinate dalla DDA di Napoli, per risalire ai responsabili.