A cura della Redazione

Tragedia a Casalnuovo di Napoli. Un bambino di 3 anni è morto travolto dal trattore su cui stava lavorando il padre, in un appezzamento di terreno vicino l'abitazione dove viveva.

Sul posto i soccorsi ed i carabinieri ma per il piccolo, forse rimasto incastrato in una delle frese del mezzo, non c'è stato nulla dafare. Sarebbe deceduto sul colpo.

Sul corpicino verrà effettuata l'autopsia come disposto dal magistrato, giunto sul luogo dell'accaduto per avviare le indagini.