Si spacciava per maresciallo dei carabinieri con conoscenze importanti nello Stato Vaticano, che avrebbero consentito di far assumere il figlio della malcapitata vittima del raggiro. Con questo sotterfugio, un 34enne di Ciampino (Roma) è riuscito a farsi consegnare da una donna 51enne di Frignano, in provincia di Caserta, quasi 20mila euro in due anni, da versare a "rate".

La donna, però, resasi conto che quelle promesse erano rimaste tali, presagendo di essere stata raggirata, decide di non pagare più. A quel punto, il truffatore minaccia di morte lei e il figlio. La 51enne decide così di recarsi dai carabinieri di Pignataro Maggiore e, insieme al suo legale, denuncia tutto.

Così i militari riescono a bloccare il 34enne proprio mentre, ad Aversa, la vittima gli sta dando un'altra tranche di 300 euro della somma pattuita.

I carabinieri hanno scoperto che i pagamenti avvenivano dal maggio 2020. L'uomo è stato condotto al carcere di Santa Maria Capua Vetere.