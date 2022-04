A cura della Redazione

Maxi evasione dell'IVA, sequestro per oltre 6,5 milioni di euro eseguito dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Caserta nei confronti di tre società operanti nel settore del commercio di pneumatici.

Le indagini, svolte dalle Fiamme Gialle di Marcianise sotto il coordinamento della Procura di Santa Maria Capua Vetere, hanno avuto origine da una verifica fiscale, effettuata per gli anni d'imposta dal 2015 al 2019, su una ditta individuale che vendeva all'ingrosso le gomme per i veicoli. Approfondendo, i militari si sono imbattuti in un sofisticato sistema fraudolento teso ad aludere l'IVA mediante false fatturazioni, per un importo complessivo di circa 25,5 milioni di euro. A beneficiarne, diverse aziende attive in quel settore. Sono 9 le società, frapponendosi nella filiera commerciale, consentivano asi soggetti beneficiari della frode di evadere l'imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, praticare prezzi inferiori della merce sul mercato alterando così il regolare regime della concorrenza.

Con la frode, infatti, gli imprenditori coinvolti riuscivano a realizzare un ingente credito d'imposta, fittizio, da trasferire poi a diversi grossisti di pneumatici tramite l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 15 milioni di euro, sfruttando le società "buffer" (cuscinetto).