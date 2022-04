A cura della Redazione

Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Francesco a Patria in località Vignitella a Villaricca, sono stati avvicinati da un passante il quale ha indicato una struttura poco distante dalla quale provenivano forti rumori riconducibili al taglio di materiale metallico.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno controllato l’area e, una volta all’interno, hanno sorpreso quattro uomini intenti a lavorare con delle smerigliatrici elettriche su materiale metallico di vario genere. I poliziotti, inoltre, nel locale hanno rinvenuto 10 motori di autovetture privi di targhetta identificativa, pompe idrauliche, diverse affettatrici industriali e numerosi oggetti ferrosi dei quali le persone presenti non hanno saputo specificare la provenienza.

I quattro, napoletani di 22, 23, 28 e 31 anni con precedenti di polizia, sono stati denunciati per ricettazione e gestione di rifiuti speciali non autorizzata, mentre il locale ed il materiale al suo interno sono stati sequestrati.