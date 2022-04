A cura della Redazione

Oltre 1.400 dosi di droga sequestrate dai carabinieri nel Napoletano. I militari della Compagnia di Castello di Cisterna, nel complesso di edilizia popolare denominato "Cisterna" hanno bloccato un 26enne, arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il pusher, fermato a bordo della sua auto in via Leopardi, è stato trovato in posesso di 990 dosi di crack, 417 di cocaina, 20 di hashish e 1 di marijuana, pronte ad essere vendute al dettaglio agli acquirenti di turno. In tutto, circa un chilogrammo di stupefacenti.

Per il 26enne si sono aperte le porte del carcere di di Poggioreale.