A cura della Redazione

Tragedia sfiorata a Marano, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato ieri sera nei pressi di un bar. Io giovane sarebbe stato colpito al torace con un fendente.

E' ricoverato all'ospedale di Giugliano in Campania dove è stato operato d'urgenza. Le sue condizioni sono gravi, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'accaduto indagano i carabinieri.