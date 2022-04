A cura della Redazione

Sono state 16 le scosse di terremoto in 24 ore nell'area dei Campi Flegrei, per 5 non è stata rilevata la magnitudo talmente erano lievi. Tutte si sono verificate in prossimità della Solfatara.

Lo sciame ha avuto inizio alle 4.05 di martedì 19 aprile, con la scossa più forte di magnitudo 2.7 a 2 km di profondità.

Poi altri eventi meno intensi, con magnitudo da 0.1 a 0.6, a profondità dai 300 metri a 1,6 km.

L'ultimo fenomeno significativo registrato, magnitudo 0.3 con ipocentro a 1,3 km, alle 6.20 di stamattina.