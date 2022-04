A cura della Redazione

Traffico di droga e armi, nove arresti tra due diversi gruppi criminali eseguiti dai carabinieri di Giugliano in Campania a Sant'Antimo, nel Napoletano. L'indagine è stata coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia partenopea. Sette le pesone finite in carcere, due ai domicliari.

Nell'inchiesta sono coinvolti anche due ex consiglieri comunali del vicino Comune di Grumo Nevano, eletti nel 2019 alle scorse Amministrative, che risultano indagati per corruzione elettorale semplice. La loro elezione sarebbe stata agevolata proprio da alcuni dei soggetti arrestati che avrebbero letteralmente comprato il voto di numerosi elettori per 50 euro. L'Amministrazione della città a nord di Napoli fu poi sciolta.

Tra gli arrestati ci sono i capi delle due fazioni, un 39enne ed un 49enne, ritenuti contigui al clan Verde. Le accuse nei loro confronti sono di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e porto illegale di armi comuni di sparo, aggravati dalle finalità e modalità mafiose.

Nel corso dell'inchiesta, i carabinieri avevano già sequestrato importanti quantitativi di droga tra hashish, cocaina e marijuana, armi ed ordigni artigianali.