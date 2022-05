A cura della Redazione

Quasi tre quintali di prodotti lattiero-caseari sequestrati nel beneventano dai carabinieri del NAS di Salerno. I militari hanno eseguito una ispezione igienico-sanitaria in un caseificio, qui hanno rinvenuto i prodtti privi di indicazioni sulla tracciabilità.

A causa delle gravi carenze rilevate, inoltre, è stato richiesto l’intervento sul posto di personale medico veterinario dell’ASL di Benevento, unitamente al quale è stata disposta l’immediata chiusura - per motivi sanitari - dell’intera attività. In particolare diversi ambienti, compresi alcuni locali destinati alla produzione - ancora allo stato grezzo - sono risultati privi di basilari requisiti igienico-sanitari, funzionali e di sicurezza, presentando, tra le gravi difformità rilevate, pareti e pavimentazione sporche, presenza di ragnatele, polvere e mancanza delle procedure o di un programma aziendale per l’autocontrollo.

Circa 300 kg di prodotti caseari - consistenti in formaggi freschi, stagionati o sottovuoto - risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità per la sicurezza alimentare, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Per le violazioni correlate alla mancata tracciabilità degli alimenti è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 1.500,00 euro.

Il valore complessivo dei provvedimenti adottati è stimato in oltre 300.000,00 euro.