A cura della Redazione

La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato in stato di libertà due persone ree di aver fatto disputare un incontro di calcio di terza categoria in un impianto sportivo nel Casertano non agibile, privo dei requisiti di sicrezza a tutela della incolumità pubblica.

Gli agenti della DIGOS di Caserta, al termine di una attività d’indagine d’iniziativa scaturita a seguito di un intervento presso un campo da calcio della provincia, hanno accertato che - prima che fossero concluse le procedure finalizzate al conseguimento della licenza di agibilità del medesimo impianto sportivo - era stata redatta certificazione che attestava falsamente la sussistenza dei requisiti di legge.

Deferiti il responsabile dell’area tecnica di un Comune della provincia e il presidente della locale compagine calcistica utilizzatrice dell’impianto. Lo svolgimento della partita, tra l'altro, non era stato comunicato alle autorità di pubblica nsicurezza