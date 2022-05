A cura della Redazione

Picchia la moglie, accoltella il cognato e si barrica nel bagno con la donna. A Giugliano in Campania, un 45enne è stato arrestato nel corso di un blitz dei carabinieri di Giugliano e Castello di Cisterna, coadiuvati dai militari dell'Antiterrorismo.

L'uomo, forse sotto l'effetto di droga, aveva avuto una lite con la consorte, al termine della quale l'ha presa a calci e pugni. La donna riesce ad avvertire i familiari, arriva il fratello dell'aggredita e il 45enne lo accoltella, procurandogli fortunatamente solo lievi ferite.

L'escalation di follia prosegue. L'aggressore prende la donna e si chiude in bagno. A quel punto, interviene un negoziatore dell'Arma che prova a far desistere il 45enne. Poi, si decide per l'irruzione nell'abitazione dove si stava consumando il dramma, le cui porte e finestre erano state intanto chiuse dall'esagitato.

L'uomo viene così arrestato mentre la donna trovata in bagno in stato di choc e assistita dal personale del 118 accorso sul posto. Non ha riportato ferite serie. Soccorso anche il fratello.

L'arrestato deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni e sequestro di persona.