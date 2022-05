A cura della Redazione

Fiamme in un appartamento privato a Capri. L'incendio è divampato al secondo piano di una palazzina situata in via Camerelle, la strada dello shopping sull'isola azzurra con hotel e boutique di lusso.

All'interno non c'era nessuno. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, allertati dai commercianti e dai residenti.

Da chiarire le cause ma pare potrebbe esserci stato un corto circuito elettrico. La strada è stata ovvimanete chiusa al transito per agevolare le operazioni di spegnimento ad opera dei pompieri.