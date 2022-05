A cura della Redazione

Crollo in una scuola a Caivano. Pezzi di soffitto sono venuti giù in un'aula dell'Istituto Comprensivo Cilea-Mameli, al plesso "Rodari". A staccarsi, intonaco misto a cemento. Per fortuna i bambini non si trovavano in classe bensì in sala mensa, in pausa pranzo. Ma sui banchi c'erano tutte le attrezzatture per la didattica (astucci, quaderni, libri) e sulle sedie gli zaini.

I genitori degli alunni si sono rivolti al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli: "Ci saremmo potuti trovare dinanzi a una tragedia", hanno detto.

"E' una vicenda gravissima - spiega Borrelli - per la quale abbiamo chiesto spiegazioni all'Amministrazione della scuola per capire come sia stata possibile una cosa del genere. L'incolumità dei bambini non può essere affidata al caso o alla fortuna. Le nostre scuole dovrebbero essere i posti più sicuri al mondo".

Stando a quanto si apprende, il soffitto era stato riqualificato solo alcuni mesi fa. Effettuato un sopralluogo da parte degli uffici comunali competenti.