A cura della Redazione

I carabinieri di Castello di Cisterna stanno indagando su un presunto agguato, non riuscito, avvenuto nella notte a Pomigliano d'Arco.

Tre persone, a bordo di uno scooter, avrebbero affiancato un'auto in via Napoli puntando un'arma contro il conducente, un uomo di 44 anni. Ma nella concitazione del momento, il mezzo ha sbandato ed i tre occupanti sono finiti a terra.

Due di loro, entrambi 19enni di Acerra, sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, non sono in gravi condizioni. Il terzo, invece, è fuggito ma prima di scappare avrebbe esploso alcuni colpi di pistola che, tuttavia, non hanno centrato la vettura.

Rinvenuti dai militari dell'Arma alcuni bossoli sull'asflato.