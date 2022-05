A cura della Redazione

Abbigliamento contraffatto venduto al mercato rionale di Cava de' Tirreni, scatta il sequestro. Nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, Ia Guardia di Finanza di Salerno ha individuato una ditta che vendeva capi d'abbigliamento per adulti e per bambini in violazione della disciplina a tutela dei marchi e del Made in Italy.

L'intervento dei militari della Compagnia di Cava de' Tirreni ha interessato una delle bancarelle della fiera, dov'e stata intercettata della merce riportante i loghi di note griffe, tutti palesemente falsi.

I finanzieri hanno poi proceduto alia perquisizione della sede legale e del deposito della società riconducibile a! responsabile, siti entrambi a Pagani (SA), rinvenendo ulteriori analoghi prodotti per bambini, anch'essi recanti i marchi di note maison di moda, anch'essi rigorosamente "tarocchi".

Il titolare della ditta è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per i reati di introduzione nella Stato e commercia di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. Sequestrati dalle Fiamme Gialle circa 400 articoli, il cui valore commerciale è stato stimato in oltre 15mila euro.