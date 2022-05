A cura della Redazione

Cinghiale sbuca slla strada, colpito in pieno da un'auto. Muore il giovane alla guida, ferito l'amico.

E' accaduto nel Casertano, sull'arteria viaria che collega Pietramelara a Baia e Latina.

La vittima è un 17enne che non aveva ancora la patente e avrebbe preso l'auto dei genitori senza il loro permesso. Percorrendo la strada, d'improvviso dinanzi è apparso un cinghiale, la vettura impatta contro l'animale e a quel punto il ragazzo perde il controllo andanadosi a schiantare fuori strada contro un muro. Il giovane è stato estratto dalle lamiere del veicolo ma è deceduto poco dopo.

L'amico che era con lui, coetaneo, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni ed è ora ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente..