A cura della Redazione

Maxi rissa tra giovani a Casalnuovo. Nella tarda serata di ieri, in corso Umberto I, pieno centro della cittadina della provincia di Napoli, un diverbio pare sia degenerato in una violenta lite tra gurppi di ragazzi. Due di loro sono rimasti feriti con armi da taglio, fortunatamente non in modo grave.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della locale Tenenza, giunti sul posto. Elementi utili alle indagini potrebbero giungere dalla vision e dei filmati della videosorveglianza cittadina e degli esercizi commerciali della zona.

Il luogo teatro della rissa si trova in prossimità di quello in cui,nel novembre 2020, fu ucciso con 9 coltellate il giovane Simone Frascogna, di 19 anni. In quella circostanza ci fu una lite per la viabilità sfociata in tragedia. E proprio la mamma di Simone, Natascia Lipari, su Facebook ha stigmatizzato l'ennesimo episodio di violenza nella sua città: "La cosa che mi ha sconvolto di più - ha detto - è che continuano ad uscire armati di casa. In quello stesso punto dove il mio Simone è stato ucciso con 9 pugnalate, loro sapevano benissimo che là ci sono le telecamere, ma nemmeno questo li ha fermati. Ponetevi tantissime domande.Nemmeno l'uccisione del mio Simone vi ha fatto capire il senso vero della vita. Io con il dolore più atroce al mondo continuo la mia battaglia di giustizia e legalità. Voi cosa fate? Non aspettiamo che ci siano altre vittime innocenti di questa mala società... Tutta l'Italia deve urlare con noi. Ci vuole un immediato cambiamento di leggi. Giustizia per Simone Frascogna - ha concluso - e per tutte le vittime innocenti di questa mala società".