Il Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, ha disposto la sospensione per 5 giorni dell’attività di esercizio nei confronti di un bar/pizzeria in via Lucio Calpurnio a Pozzuoli.

I controlli, effettuati dai militari tra giugno 2021 e marzo 2022, hanno evidenziato in diverse occasioni l’assidua frequentazione del locale da parte di persone con precedenti per associazione mafiosa, violazioni delle leggi in materia di edilizia e delle norme sulla legge monopolio dei sali e tabacchi, contrabbando e vendita di tabacchi, reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione e in materia di stupefacenti.

Il provvedimento è stato adottato per scongiurare un concreto pericolo per la sicurezza pubblca.