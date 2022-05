A cura della Redazione

Piazza uno smartphone per riprendere una collega nello spogliatoio di un negozio, denunciato un dipendente dell'esercizio commerciale.

Gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca sono intervenuti in una attività in via Santa Maria a Cubito a Giugliano in Campania. Qui una dipendente aveva segnalato di essere stata ripresa con un telefono all’interno dello spogliatoio.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato che, poco prima, aveva visto un cellulare occultato in un giubbotto appeso ad un attaccapanni con la funzione di registrazione video e che il titolare dell’attività l'aveva immediatamente trattenuto in attesa della Volante.

Gli agenti hanno accertato che il proprietario dello smartphone era un dipendente dello stesso negozio e che si trovava ancora all’interno ella struttura, e lo hanno denunciato per interferenze illecite nella vita privata.