A cura della Redazione

Probabili rapinatori seriale in azione nel Napoletano. Ben tre colpi messi a segno in poco tempo, presi di mira i distributori di carburante.

A Sant'Antimo, due malviventi, a volti coperti con caschi integrali, e uno armato di pistola, hanno rapinato l'incasso di 700 euro.

In precedenza, altri due raid a Casandrino, in via Paolo Borsellino: bottino di 500 e 2.200 euro.

I carabinieri di Giugliano in Campania indagano sugli episodi e ritengono sia presumibile supporre che i banditi siano gli stessi.