A cura della Redazione

Moglie e figlio aggrediti. Marito e padre violento arrestato dai carabinieri a Monte di Procida.

I militari sono intervenuti presso l'abitazione della coppia, allertati dalla sorella della donna. L'uomo, un 49enne del posto, deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Nel corso di una perquisizione in casa sono stati ritrovati e sequestrati un piccolo coltello, uno sfollagente in ferro e un bastone in legno.

Le due vittime sono state medicate nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, per loro una prognosi, rispettivamente, di 4 e 3 giorni.