A cura della Redazione

Tragedia in uno stabilimento balneare a Castel Volturno, sul litorale domitio. Il gestore di un lido ha soccorso in mare due bambini, che erano in difficoltà tra le onde.

L'uomo, 42 anni, marocchino ma da tempo in Italia, con l'aiuto di un altro soccorritore è riuscito a portarli a riva ma poi si è accasciato, forse per un malore dovuto allo sforzo, ed è deceduto.

Sul posto si sono recati la Guardia Costoera, i soccorsi e il magistrato di turno. Possibile venga effettuata l'autopsia.