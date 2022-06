A cura della Redazione

Tragedia sfiorata a Caserta, dove un 59enne italiano ha accoltellato un cittadino ucraino. Quest'ultimo è ricoverato in ospedale in prognosi riservata ed in pericolo di vita.

L'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica scorsi, quando la Polizia è intervenuta in una area periferica della città della Reggia a seguita della segnalazione di una violenta lite. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato la vittima riversa a terra priva di sensi. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 che hanno iniziato a medicarla: aveva profonde ferite al braccio e al petto inferte con arma da taglio. A causa della gravità delle lesioni, il malcapitato è stato trasportato poi d’urgenza in ospedale.

In seguito agli accertamenti condotti dagli agenti della Squadra Volante, grazie alle evidenze di alcune tracce, è stato ricostruito quanto accaduto poco tempo prima, individuando i motivi del litigio tra la vittima e il 59enne in pregressi dissapori familiari. I due, incontratisi casualmente per strada nella tarda serata, hanno iniziato una violenta lite, sfociata poi nel ferimento dell'ucraino.

Rinvenuto in un cestino dell’immondizia il coltello utilizzato dall'aggressore.

Il sospettato è stato così dichiarato in stato di arresto e associato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.