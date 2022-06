A cura della Redazione

Litigio in strada, 13enne sferra un colpo con un tirapugni ad un giovani più grande di lui di 4 anni. E' accaduto a Casoria. La vittima è stata medicata in ospedale e refertata per una ferita al sopracciglio guaribile in 5 giorni.

Sull'episodio indagano i carabinieri di Casavatore che, attraverso la visione delle immagini della videosorveglianza cittadina, hanno identificato il minorenne che ha aggredito il 17enne. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno anche rinvenuto tre coltelli, uno a farfalla, uno a serramanico e uno multilama, nonché una katana (la tipica spada giapponese).C'erano inoltre due pistole giocattolo.

Il ragazzino infine aveva nascosto altri due tirapugni nella villa comunale di Casoria, rinvenuti dai militari dell'Arma ai piedi di un albero. Da chiarire i motivi della lite e perché il 13enne avesse nascosto quei tirapugni.