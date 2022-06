A cura della Redazione

In un opificio tessile a Pagani (Salerno) si fabbricavano abiti e accessori moda contraffatti.

L'azienda era ubicata in un deposito commerciale dove si sono presentate le Fiamme Gialle della Compagnia di Nocera Inferiore, rinvenendo maglie, pantaloni, foulard, cappelli, ecc. falsi, untitamente ad alcuni strumenti informatici e ad apparecchiature da imballaggio, una macchina da cucire, numerose confezioni ed etichette, tutte riproducenti marchi di note griffe della moda italiane e internazionali, come Liu Jo, Monclair, Gucci, Fendi, Chanel, Louis Vitton.

I finanzieri hanno sequestrato in totale oltre 37mila pezzi, per un valore stimato di più di 40mila euro, che erano pronti ad essere messi in commercio nei mercati comunali della provincia.

Il titolare dell'opificio è stato denunciato per produzione di prodotti recanti segni falsi, potenzialmente in grado di trarre in inganno ignari acquirenti sulla relativa autenticità.