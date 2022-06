A cura della Redazione

L'affluenza per i 5 referendum sulla Giustizia si ferma al 16,92% in Campania. Il dato più elevato si è registrato tra Salerno e provincia (21,38), quello più basso nell'area metropolitana di Napoli (14,78). Nel capoluogo ha votato l'8,47% degli elettori.

Diversi i numeri per le Amministrative. In Campania si votava per eleggere i sindaci e rinnovare i Consigli comunali in 89 Comuni.

In totale, si è recato alle urne il 64,69% degli aventi diritto al voto a fronte del 68,9% delle precedenti elezioni. Il dato più alto si rileva sempre tra Salerno e provincia (65,85). Fanalini di coda in termini di affluenza, Benevento e la sua provincia (55,28).

Nella provincia di Napoli sono 13 i Comuni nei quali si è svolta la tornata elettorale (gli scrutini, come nel resto d'Italia, inizieranno alle ore 14).

Il dato più alto sull'affluenza si registra a Visciano, nel Nolano (83,31%). A Portici, nell'area vesuviana, ha votato il 58,95%. A Pimonte, l'82,35%. E sempre nel Parco dei Monti Lattari, Lettere ha già il suo sindaco a prescindere dallo spoglio: una sola era la candidata, Anna Amendola, sostenuta dalla civica Lettere nel Cuore.

Oltre il 70% di affluenza registrato ad Acerra (71,02), Casamarciano (78,21) e Tufino (75,64).

Per quanto riguarda i referendum, nei 92 Comuni della provincia di Napoli, il dato più basso è a Bacoli (appena il 5,97%), quello più alto a Visciano (84,55%), dove - come detto - si votava anche per le Comunali.

Nel Vesuviano, primeggia Portici con il 52,21% (anche qui si votava per le Comunali), a seguire Pompei (10,2%), Trecase (9,24%), San Giusepe Vesuviano (8,95%), Castellammare di Stabia (8,8%), Boscotrecase (8,68%), Torre del Greco (8,43), Boscoreale (8,23), Ercolano (7,96%), Torre Annunziata (7,85%), Terzigno (7,2%).