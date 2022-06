A cura della Redazione

Era ai domiciliari per spaccio di droga. I carabinieri, nel corso di un controllo nella sua abitazione, hanno rinvenuto due chilogrammi di cocaina e 200 grammi di hashish.

E' stato così arrestato, e sottoposto alla misura cautelare in carcere, un 27enne accusato di detenzione di supefacenti ai fini di spaccio.

In casa, però, i militari di Quarto Flegreo trovano anche un bilancino di precisione digitale, un taglierino telescopico, materiale per il confezionamento delle dosi, un taccuino con la contabilità dell'attività illecita e la somma in contanti di 21mila euro, probabile provento degli affari illeciti dell'uomo. Sequetrate infine alcune telecamere che "presidiavano" l'abitazione per "allertare" l'indagato sugli eventuali arrivi delle forze dell'ordine.