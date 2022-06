A cura della Redazione

Controlli interforze sulla fascia costiera salernitana, tra Battipaglia, Eboli e Pontecagnano. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizie Locali, sono stati impegnati in una seriet di attività volte alla repressione delle illegalità e al rispeto del Codice della Strada, in un periodo in cui, orami estate, l'intera fascia di costa è frequentata da tantissimi turisti e cittadini.

Un giovane di 20 anni è stato arrestato in flagranza per possesso di oltre mezzo etto di hashish. La droga è stata rinvenuta, nel corso di una perquisizione domiciliare, nella parte sottostante di un mobile nel bagno.

Nel complesso, in una sola giornata di controlli, sono state identificate 341 persone, di cui 65 con precedenti, ed effettuate verifiche su 215 veicoli. Multati 14 soggetti per occupazione abusiva di suolo pubblico, una la persona denunciata per droga, sette le perquiszioni effettuate, 67 in tutto i grammi di hashish e 11,2 quelli di marijuana sequestrati.

Verbalizzati una donna rumena che esercitava l'attività di prostituzione in strada, ed un cittadino cingalese per commercio abusivo. Scoperti 8 cittadini irregolari sul territorio nazionale, per i quali è stato adottato il provvedimento di espulsione.

Sono stati 3 i pregiudicati italiani per i quali è stato proposto il divieto di ritorno, così come per una cittadina albanese dedita al meretricio. Sequesrrati oltre 2mila pezzi di merce non conforme, eseguito un fermo amministrativo per guida senza patente.