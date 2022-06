A cura della Redazione

Controlli a contrasto della dispersione scolastica nel Napoletano. I carabinieri hanno effettuato una serie di verifiche a Grumo Nevano e nella limitrofa Casandrino.

Inbsieme ai dirigenti scolastici e agli assistenti sociali, i militari hanno appurato che 20 alunni degli Istituti "Pascoli", "Cirillo", "Marconi" e "Torricelli", nonostante risultassero iscritti dallo scorso settembre, non avevano rispettato l'obbligo di frequenza. In alcuni, riscontrata una percentuale di assenza nel corso dell'anno superiore al 90%, in altri, addiruttra, i ragazzi non si erano mai presentati a scuola.

I genitori dei 20 studenti sono stati denunciati per inosservanza dell'obbligo di istruzione dei figli minorenni.