A cura della Redazione

Armi clandestine in casa, arrestato 22enne di Cardito. Nella cittadina napoletana, gli agenti del Commissariato di Afragola e del Reparto Prevenzione Crimine Campania hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del ragazzo, in via Salvator Rosa.

Qui hanno rinvenuto, dietro la cassettiera della camera da letto, una pistola “Usp Compact” calibro 9x19 con 8 cartucce, una pistola “Beretta” con 7 cartucce, entrambe con matricola abrasa, e 5 bustine contenenti 4,5 grammi circa di marijuana.

Il giovane deve rispodnere di detenzione di armi clandestine e relativo munizionamento. E' stato infine sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.