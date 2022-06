A cura della Redazione

Domenica 26 giugno si torna alle urne per eleggere i sindaci in quei Comuni dove, al primo turno, non hanno raggiunto il 50% più 1 delle preferenze.

Per il turno di ballottaggio, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23. In Campania, sono solo 2 i Comuni nei quali ci sarà il round supplementare delle Amministrative.

Nella provincia di Napoli, elettori chiamati alle urne a Pozzuoli. A sfidarsi saranno Luigi Manzoni, forte del 46,35% dei consensi, e Paolo Ismeno, che al primo turno del 12 giugno ha raggiunto il 41% dei voti. Si tratta di una "lotta" intestina al centrosinistra. Gli elettori nel Comune puteolano sono 65.622. L'affluenza al primo turno è stata del 58,93%.

Nella provincia di Caserta, si elegge il sindaco a Capua. Qui la sfida è tra Adolfo Villani e Fernando Brogna. Gli elettori sono 14.664, al primo turno ha votato il 63,46% degli aventi diritto.