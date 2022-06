A cura della Redazione

Luigi Manzoni è il novo sindaco di Pozzuoli e subentra a Vincenzo Figliolia, che ha concluso la sua esperienza amministrativa dopo i due mandati consecutivi. E' stato eletto al ballottaggio (tutto interno al centrosinistra) di domenica 26 giugno con il 51,77% delle preferenze (al primo turno aveva raccolto il 46,35%). Lo sfidante, Paolo Ismeno, si ferma al 48,23% (al primo turno aveva ottenuto il 41%). Alle urne si è recato il 36,88% degli aventi diritto, a fronte del 58,93% del primo turno.

Sono 15 i consiglieri su cui potrà contare la maggioranza a sostegno del neo primo cittadino, 7 quelli dell'opposizione a cui si aggiunge Ismeno. L'altro consigliere è il candidato sindaco Raffaele Postiglione.

Pozzuoli era uno dei due Comuni campani in cui si andava al ballottaggio. L'altro era Capua, in provincia di Caserta. Qui si impone Adolfo Villani - sostenuto tra gli altri da Pd e M5S - con il 52,11% dei consensi (al primo turno aveva raccolto il 34,82%). Fernando Brogna viene scelto dal 47,89% degli elettori. L'affluenza è stata del 45,42% (63,48% due settimane fa). Il neo sindaco potrà contare su una maggioranza di 10 consiglieri, all'opposzione i candidati sindaci non eletti Brogna, Carmela Del Basso e Paolo Romano, oltre a 3 consiglieri delle coalizioni a sostegno di questi ultimi.