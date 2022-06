A cura della Redazione

Aveva appena rubato in un negozio di abbigliamento in via Toledo a Napoli. Sul posto giunge la Polizia, allertata dal titolare dell'attività commerciale e da un addetto alla sicurezza.

Poco prima, una ragazza, oltrepassate le barriere antitaccheggio, aveva fatto scattare l’allarme sonoro poiché aveva rubato 11 capi di abbigliamento, occultandoli in uno zainetto, del valore di circa 140 euro.

Gli agenti l’hanno identificata per una 17enne napoletana e l’hanno denunciata per furto aggravato.