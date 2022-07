A cura della Redazione

Controlli della Polizia di Stato a Nola nel weekend. Gli agenti del locale Commissariato e personale della Polizia Municipale hanno perlustrato, sabato sera, le zone della “movida” del Comune di Nola e, in particolare, le piazze Duomo e Giordano Bruno, corso Tommaso Vitale e via Giordano Bruno.

Nel corso dell’attività sono state identificate 31 persone, di cui una sanzionata per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di 4,2 grammi di hashish.

Verifiche anche su 5 attività commerciali: 2 sono state sanzionate per violazione dell’ordinanza sindacale sugli orari di chiusura e per aver somministrato bevande alcoliche a minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Infine, sono state contestate 14 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo e per divieto di transito in zona a traffico limitato.