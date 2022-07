A cura della Redazione

Ad Acerra, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Polizia di Nola hanno arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura, C. C., pregiudicato 19enne.

Il giovane è gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo in luogo pubblico, minacce aggravate e danneggiamento aggravato.

Sono due gli episodi contestati all'indagato, consistiti in gravissimi atti intimidatori con l’utilizzo di un’arma da fuoco.

Nel primo caso, il 19enne avrebbe esploso alcuni colpi di pistola in direzione di un’autovettura in sosta, all’interno della quale vi erano due soggetti con i quali lo stesso aveva avuto precedenti diverbi per ragioni personali.

Nella seconda circostanza, avrebbe minacciato un uomo, puntandogli una pistola alla tempia e intimandogli di non avere più alcun tipo di rapporto con le due persone vittime del primo episodio intimidatorio.