A cura della Redazione

Tentato omicidio della moglie, arrestato 74enne a Crispano, in provincia di Napoli. I Carabinieri della Compagnia di Caivano hanno eseguito il provvedimento su disposizioni della Procura della Repubblica di Napoli Nord, che indaga sull'accaduto.

E' stato l'immediato intervento dei militari a consentire di accertare la dinamica dei fatti: la donna, 71 anni, era a letto quando il coniuge, per motivi ancora in corso di accertamento, l'avrebbe colpita con un paio di forbici alla gola e al petto.

Soccorsa prima da alcuni familiari e poi dai militari intervenuti, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Frattamaggiore e sottoposta ad intervento chirurgico. Per fortuna, al momento, non è in pericolo di vita.

L'uomo è stato tradotto al carcere di Napoli-Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida.