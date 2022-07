A cura della Redazione

Importante sequestro di marijuana a Giugliano in Campania, quello effettuato dai carabinieri della Stazione di Licola. I militari dell'Arma hanno individuato un capanno al cui interno la temperatura era soffocante, come l’odore di marijuana che infestava l’intera campagna circostante. Quel laboratorio casalingo si trovava in via Madonna del Pantano, ed era circondato da alberi di pesco e fusti di cannabis baciati dal sole.

Lamiere di alluminio come pareti assicuravano quell’effetto serra necessario ad essiccare in fretta i germogli di cannabis, posizionati su filari di spago sistemati in modo da favorire il filtraggio dell’aria. Poi tavole di legno coperte da reti verdi per l’ultima fase del trattamento dell’erba, appena prima del confezionamento.

Arrestato per produzione e detenzione di stupefacente, il proprietario del fondo, un incensurato di 62 anni.

Sono state ben 632 le piante estirpate e distrutte, 150 i chili di marijuana già essiccati sequestrati. Recuperati anche ventilatori, cesoie, un generatore di corrente utilizzati per la coltivazione.

Il 62enne è ora in carcere, in attesa di giudizio.